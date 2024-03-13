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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

حركة بيئة رخيصة| زوج نيللي كريم يفتح النار على رامز جلال.. والسبب باسم سمرة

هشام عاشور يرد علي
هشام عاشور يرد علي تصريحات باسم سمرة

أثار الفنان باسم سمرة جدلًا واسعًا بتصريحاته مع الفنان رامز جلال، خلال استضافته في الحلقة الأولي من برنامج "رامز جاب من الأخر"، وذلك عقب مهاجمته للفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور.

وقام الفنان باسم سمرة بمهاجمة نيللي كريم بسبب رفضها مشاركته في إحدي الأعمال معها حتي يقوم زوجها هشام عاشور بالمشاركة معها بديلًا عنه، وقام رامز جلال بسؤال باسم سمرة وهو لا يعلم أن تلك الأجابة سوف يقوم بإذاعتها، وذلك ضمن أحداث مقلبه الجديد لرمضان 2024.

باسم سمرة يهاجم نيللي كريم

وخلال الحلقة الأولي من برنامج برنامج "رامز جاب من الآخر"، هاجم الفنان باسم سمرة الفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، بسبب عدم اختياره في إحدي أعمالها، وذلك عند سؤال رامز جلال عن تصريحاته السابقة أنه من قام بتعليم نيللي كريم التمثيل في مسلسل "ذات".

وقال باسم سمرة: "صرحت قبل كده إني علمت نيللي كريم التمثيل وده بسبب إن أنا ونيللي كنا هنشتغل مع بعض في عمل فني، بس اتجوزت وجابت زوجها يمثل مكاني، زوجها مدرب اسكواش بس كان عايز يمثل فخدته مكاني في العمل ده".

هشام عاشور يرد علي باسم سمرة

وخرج هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، عن صمته ليرد علي تصريحات الفنان باسم سمرة في برنامج "رامز جاب من الأخر"، وذلك خلال فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقال هشام عاشور: "باسم سمرة ممثل محترف وراجل لطيف جدًا وقلبه أبيض وجدع وأنا عن نفسي بحبه جدًا وبإذن الله هشتغل معاه في يوم من الأيام، هو اتاخد علي خوانه والتاني قاله أنا أخوك أنا حبيبك تعالي بس نقعد مع بعض أحنا off air".

هشام عاشور يهاجم رامز جلال

وتابع هشام عاشور: "تخيل أنا قاعد مع اخويا بنتكلم عن حد قريب مننا، ونتكلم في موضوع عادي بتحصل، يقوم مصورني اخويا وتنزل في كل حتة، الصراحة قمة في البيئة وسفيقة ورخيصة جدًا".

واختتم عاشور: "الله يكون في عونك يا ابني، هو دا الضحك كدة هتيجيب فلوس يعني!، لا دمك خفيف ولا لذاذة، الله يكون في عونك أنا زعلان منك يابني والله".

فيديو هشام عاشور 

حقيقة الاستغناء عن باسم سمرة في مسلسل نيللي كريم

وكان قد رد الفنان هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، في تصريحات له عن حقيقة الاستغناء عن باسم سمرة بسببه في أحد الأعمال للفنانة نيللي كريم، وأوضح هشام عاشور: "إحنا عمرنا ما اتقابلنا وناخد أدوار أنا وهو زي بعض إزاي هو رجل نجم، وأنا باخد أدوار ثانوية والموضوع مش مضايقني خالص والله".

وتابع هشام عاشور: "ده راجل طيب أنا مبزعلش منه لكنه بيقول أي كلام لأنه إتزنق في السؤال راح مخبط، والوقت اللي باسم سمرة بيتكلم عليه ده أنا مكونتش لسه أعرف نيللي كريم أنا كنت عايش ومقيم في أمريكا وقتها".

باسم سمرة ورامز جلال

وحل الفنان أحمد السقا، والفنان باسم سمرة، ضيفي الحلقة الأولى من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ووقع باسم سمرة في فخ رامز جلال جلال ليعترف بالسبب الحقيقي وراء غضبه من الفنانة نيللي كريم وتشكيكه في موهبتها كممثلة.

وتظاهر رامز جلال ضمن مقلبه بأنه يراجع مع باسم سمرة بعض الأسئلة التي سيوجهها له في مقابلة تلفزيونية يجريانها سويًا، ومن بينها سؤاله عن سبب تصريحاته بأنه علم نيللي كريم التمثيل خلال تصوير مسلسل «ذات» عام 2013.

مسلسل العتاولة

ويشارك الفنان باسم سمرة في موسم دراما رمضان 2024، في مسلسل " العتاولة"، وهو من بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

وحققت الأغنية الدعائية لمسلسل أحمد السقا الرمضاني “مهرجان العتاولة”، نجاح كبير عبر منصات التواصل وحققت 5 ملايين مشاهدة خلال أربعة أيام فقط من طرحها عبر اليوتيوب، الأغنية يقدمها أبطال العمل أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مى كساب، وباسم سمرة، رفقة مغني المهرجانات حسن شاكوش، من كلمات وألحان إسلام شيندي.

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