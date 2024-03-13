عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة أحمد السقا.. مهرجان العتاولة يحقق 5 ملايين مشاهدة

العتاولة
العتاولة

حققت الأغنية الدعائية لمسلسل أحمد السقا الرمضاني “مهرجان العتاولة” نجاح كبير عبر منصات التواصل وحققت 5 ملايين مشاهدة خلال أربعة أيام فقط من طرحها عبر اليوتيوب.

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

زوج نيللى كريم يرد على تصريحات باسم سمرة .. تفاصيل

والأغنية يقدمها أبطال العمل أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مى كساب، وباسم سمرة، رفقة مغني المهرجانات حسن شاكوش، من كلمات وألحان إسلام شيندي.

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .

وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".

مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

أحمد خالد موسى احمد السقا الفنان صلاح عبد الله مسلسل أحمد السقا مسلسل العتاولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

400 جنيه زيادة للأردب.. الحكومة تعلن سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

2674.2 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاض الجديد| للمقبلين على الزواج

موضوعات متعلقة

حمادة هلال يخطف التريند بمسلسل المداح أسطورة العودة.. تفاصيل

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

أحمد حسام ميدو يكشف تفاصيل حياته فى برنامج «أسرار»

زوج نيللى كريم يرد على تصريحات باسم سمرة .. تفاصيل

أنت بتشردلي.. مى عز الدين ترد على رسالة أمير كرارة

وفاء عامر: “صباح” فى حق عرب شخصية من لحم ودم.. ولا أخشى مقارنة مسلسل “جودر” بأعمال الف ليلة ليلة.. حوار

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 2|سمية الخشاب تحاول إنقاذ والدها من الموت

ترشيحاتنا

ما هو فضل قيام الليل في رمضان؟.. علي جمعة يوضح أسراره

المعدن الأصفر يهبط.. أسعار الذهب ثالث أيام رمضان

الحكومة تعلن 8 قرارات جديدة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها

يونيسيف: يجب وقف فوري لإطلاق النار في غزة لحماية الأرواح وإنهاء المعاناة

عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في مصلحة الجمارك لسماع الشهود

آيات السجدة بالترتيب في القرآن وكيف تؤدي سجدة التلاوة؟ هذه أسهل طريقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السند المبدع.. رانيا محمود ياسين تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

إطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تثير ضجة في أحدث ظهور

الحق احجز| وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل من الإسكان.. التفاصيل وشروط التقديم

أحدثها إمبراطورية ميم.. نشوي مصطفي تسترجع ذكرياتها بمشاركة خالد النبوي

فيديو

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ