بطولة أحمد السقا.. مهرجان العتاولة يحقق 5 ملايين مشاهدة

حققت الأغنية الدعائية لمسلسل أحمد السقا الرمضاني “مهرجان العتاولة” نجاح كبير عبر منصات التواصل وحققت 5 ملايين مشاهدة خلال أربعة أيام فقط من طرحها عبر اليوتيوب.

والأغنية يقدمها أبطال العمل أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مى كساب، وباسم سمرة، رفقة مغني المهرجانات حسن شاكوش، من كلمات وألحان إسلام شيندي.

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .

وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".

مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.