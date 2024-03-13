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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«بلينكن»: نشارك في محادثات مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

بلينكن
بلينكن

شدّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية تعزيز توصيل المساعدات إلى قطاع غزة خلال مناقشات مع مسؤولين من مختلف الدول، مشيراً إلى أن الجهود الحالية غير كافية، وحث إسرائيل على فتح جميع المعابر لتسهيل العملية.

وخلال تصريحاته، سلط بلينكن الضوء على أهمية الممر البحري لتوصيل المساعدات، مشيراً إلى أنه بمجرد تشغيله، يمكنه توفير ما يصل إلى مليوني وجبة يومياً، إلى جانب الإمدادات الأساسية مثل الأدوية والمياه. وكشف عن إجراء مباحثات مع مسؤولين من مصر وقطر والإمارات للإسراع في إنشاء وتشغيل الممر البحري.

وبينما أكد بلينكن على أن المعابر البرية لا تزال حاسمة، شدد على أن الممر البحري سيساعد في سد الفجوة في توصيل المساعدات إلى غزة. وشدد على ضرورة قيام إسرائيل بفتح معابر متعددة وصيانتها لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وفي معرض تناوله للتحديات التي تواجهها غزة، أشار بلينكن إلى المخاوف الأمنية والشعور السائد باليأس بين سكانها. وأكد أن تقديم المساعدات من شأنه أن يسهم في إعادة الشعور بالأمن والطمأنينة بين الأهالي.

وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بالمشاركة في مناقشات مع قطر ومصر لاستكشاف إمكانيات وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة. وشدد على أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين هي من أهم أولويات الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، أوضح بلينكن أن مبادرة الممر البحري تهدف إلى استكمال طرق توصيل المساعدات الحالية وليس بمثابة بديل للمعابر البرية.

وتؤكد تصريحات الوزير بلينكن الجهود المستمرة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة والتزام الولايات المتحدة وحلفائها بتخفيف معاناة سكان القطاع.

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