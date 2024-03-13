يجب الاعتراف بدولة فلسطين .. الرئيس السيسي : مصر تحذّر من المخطط الإسرائيلي في رفح جنوب غزة

عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات ومؤتمرا صحفيا، مع رئيس الوزراء الهولندي بقصر الإتحادية.

وسيتم التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

الرئيس السيسي: مصر حذرت من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في غزة مستحيلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يثمن دعوة رئيس الوزراء الهولندي لبذل جهوده الصادقة من أجل العمل على وقف إطلاق النار في غزة، باعتباره شرطا أساسيا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم.

أضاف خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي في قصر الاتحادية، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن المباحثات ركزت على الأوضاع في المنطقة وتحديدا الحرب في قطاع غزة، حيث أكدت مجددا حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية.

أشار إلى أن ما تمارسه سلطة الإحتلال الإسرائيلي إزاء المدنيين في قطاع غزة، يمثل انتهاكا جسيما في حق القانون الدولي الإنساني، ومصر حذرت مرارا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.

السيسي: يجب تعزيز الاستقرار في دول المنطقة للحد من الهجرة غير الشرعية واللجوء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى الاتفاق على وجود إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة في السوق المصرية، لاسيما في القطاع ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وعرضته قناة إكسترا نيوز: «تناولنا قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين، وتوضيح الجهد الذي تبذله مصر باستضافة أكثر من 9 ملايين ضيف في مصر يتمتعون بالخدمات العامة مثلهم مثل المصريين».

وأكد ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء.

الرئيس السيسي: الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري مع هولندا

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا الذي بدأ زيارة لمصر اليوم، قائلا “مرحبا بكم في مصر، في زيارة تأتي لتعزيز التعاون المشترك بين بلدينا”، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت تأكيد التزام الدولتين بتعزيز العلاقات الثنائية، وأن يكون هناك أفاق أوسع للتعاون الإقتصادي والإجتماعي والثفاقي.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الهولندي، ان المباحثات عكست توافق الرؤى، على أن تكون مصر شريك موثوق به لدول الإتحاد الأوربي، في عدد من الملفات، أهمها مكافحة الهجرة غير الشرعية والارهاب ودعم الإستقرار في المنطقة.

وتابع الرئيس السيسي، أنه تم الإتفاق، على وجود امكانيات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات الهولندية المباشرة للسوق المصري.

السيسي للعالم : يجب الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تؤكد أن قرار بعض الدول تعليق المساهمات للأونروا يتنافي مع الأعراف والقيم الإنسانية ويؤكد على التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة فلا يمكن أن تعاقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء هولندا، :" الاونروا تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات بغزة ولا يجب المساس بهذا الدور".

وأضاف الرئيس السيسي:" ما يحدث في غزة تقابله في الضفة الغربية سياسة معرقلة لحياة الشعب الفلسطيني سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين أو من خلال الهدم والاقتحامات العسكرية فضلا عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال ".

وتابع الرئيس السيسي:" أؤكد ان معاناة الفلسطينيين في كامل الأراضي الفلسطينية على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ، والعمل على حل الدولتين، وأن التسويف في حل القضية يعرض المنطقة والعالم لمخاطر عدم الاستقرار ".

الرئيس السيسي: مصر تحذّر من المخطط الإسرائيلي لشن عملية في رفح الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تستضيف اكثر من 9 ملايين ضيف على أرضها، ومن الضروري تعزيز الاستقرار في المنطقة .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء هولندا: "ركزت في المباحثات على الأوضاع في المنطقة تحديدا الحرب في غزة وأكدت حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل للأعمال العدائية".

وتابع الرئيس السيسي: "دعوت رئيس وزراء هولندا لبذل الجهود في هذا الصدد لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

وأكمل الرئيس السيسي: "ما تمارسه سلطة الاحتلال إزاء المدنيين في غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي".

وأكمل الرئيس السيسي: "حذرت مصر من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في غزة مستحيلة ، كما تحذر مصر من المخطط الإسرائيلي لشن عملية في رفح الفلسطينية".