بلينكن: تنسيق مستمر مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إننا قدمنا المزيد من المساعدات الغذائية لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أنه على إسرائيل إتاحة وصول المزيد من المساعدات لأهالي غزة، خاصة أنه نسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أنتوني بلينكن، خلال كلمته التي ألقاها، خلال مؤتمر صحفي، أنه جار العمل على إنشاء ممر بحري لإدخال المساعدات إلى غزة، وهذا سيستغرق وقتا، مؤكدا أن الممر البحري للمساعدات سيسمح لنا بتوزيع مليوني وجبة يوميا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أن هناك تنسيقا مستمرا مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة، مؤكدا أنه يجب تخفيف القيود حتى تصل المساعدات لمن يحتاجونها في غزة.

وأشار بلينكن إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيقا بين إسرائيل والدول المختلفة لدخول المساعدات بحرا إلى قطاع غزة، مؤكدا أن شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية يمثل تحديا كبيرا في ظل وجود 1.4 مليون شخص هناك.

وأكمل وزير الخارجية الأمريكي تصريحاته قائلا، أنه “على الجيش الإسرائيلي أن يبذل ما بوسعه لضمان المرور الآمن لأي قافلة مساعدات لقطاع غزة”، مؤكدا أننا نحتاج لأن تقدم إسرائيل خطة لحماية المدنيين قبل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وهو ما لم نره بعد.