عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«دبي للسلع المتعددة»: 38.3 مليار دولار قيمة تجارة الماس في دبي خلال 2023

صدى البلد

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن حصيلة إجمالي تجارة الماس في دبي خلال عام 2023، والتي أظهرت ارتفاع قيمة تجارة الماس الخام والمصقول بنسبة 2% لتصل إلى 38.3 مليار دولار أمريكي، وبالتالي وصول معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات إلى 11%.

وأوضح المركز أن قيمة تجارة الماس المصقول ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 16.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانة الدولة بوصفها واحدا من أكبر مراكز تجارة الماس على مستوى العالم.

اقتصاد الإمارات|1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال فبراير 2024

الدولار يستقر مع استيعاب الأسواق لارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع في أميركا

وأصبحت دبي أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم عام 2021 بفضل تركيزها على هذا القطاع، إلا أن قطاع الماس المصقول في الدولة شهد نموا متسارعا جعله يستأثر بنسبة 44% من إجمالي قيمة التجارة.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام خلال العام الحالي بعدما شهدت دبي خلال شهر فبراير افتتاح مختبر جديد تابع للمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة، إحدى المؤسسات الرائدة في تصنيف الماس على مستوى العالم.

وبلغت تجارة الماس الخام في الدولة 21.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، وعلى الرغم من تراجع الأسعار العالمية للماس الخام بنسبة 20% خلال العام نفسه، إلا أن انخفاض قيمة التجارة في الإمارات لم يتجاوز 13% على أساس سنوي مع الحفاظ على كميات تجارة قوية.

الماس الخام دولار أمريكي قيمة التجارة مركز دبي للسلع المتعددة مليار دولار أمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شرب منه كثيرًا فتوقف قلبه| حكاية مشروب أدمنه المصريون وأفجع اللاعب أحمد رفعت

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

الأرصاد الجوية تتابع عن كثب حالة عدم الاستقرار الجوية المتوقعة الأحد

خراب بيوت|مفاجأةغير سعيدة لـ تجار الذهب في السوق

جامع زوجته قبل الفجر واغتسل بعد طلوع الشمس فهل صيامه صحيح

دعاء النبي في صلاة الفجر في رمضان.. ردده طوال الشهر يجبر الله بخاطرك

ترشيحاتنا

كردستان العراق: المحكمة العليا أعطت نفسها صلاحيات لم ترد بالدستور

بعد قليل| مرتضى منصور  أمام المحكمة.. تفاصيل

الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة إذا ارتبطت باستخدام حيوان لإثارة ذعر المواطنين

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. غدًا

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل منتصف الليل؟ .. الافتاء تجيب

أحمد عيد عبدالملك :الكاف أصبح يضع مواعيد المباريات للأندية والمنتخبات بشكل سيئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجوم طليقها.. 10 صور رومانسية جمعت بين بوسي وهشام ربيع

بعد ظهورهما المتكرر.. طبيعة العلاقة بين حورية فرغلي والفنان الشاب ميدو فايد

تشبه العروسة.. غادة عادل تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ