معتز إينو: كنت بحلم أكون مشهورًا والناس تتصور معايا.. وهذا أسوأ ذكرياتي|فيديو

كشف معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، عن أحلامه في الماضي والتي استطاع تحقيقها على أرض الواقع، قائلا: كنت بحلم دائما أكون مشهورًا وألعب في التليفزيون والناس تتصور معايا".

وأضاف معتز إينو، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "لاعبو الكرة الحقيقيون كانوا بيلعبوا في الشوارع، وانضممت لمنتخب المدارس والمنطقة واللعب في الدورات الرمضانية، موضحًا أن انضمامه إلى نادي الزمالك حقق له حلم الشهرة والانضمام إلى صفوف منتخب مصر.

وتابع لاعب النادي الأهلي السابق، أسوأ ذكريات حياتي قرار رحيلي عن النادي الأهلي، وكنت متمسكًا جدًا بالبقاء في الفريق ولكن عدم المشاركة في المباريات دفعتني لاتخاذ هذا القرار الصعب".