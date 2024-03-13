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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل حق عرب الحلقة 3 .. أحمد العوضي يتورط في جريمة غامضة

احمد العوضي
احمد العوضي

انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب على جريمة قتل غامضة ، لإحدى جارات أحمد العوضي.

وبينما كان عرب السويركي مع دينا فواد ، أبلغته عن رغبتها بالذهاب إلى صديقتها لإعطائها هاتف محمول قد اتلفته لها، ليذهب عرب السويركي ليعطيها الهاتف ولكن يفاجأ بجريمه قتل .

وتحدث عبد ربه مع وفاء عامر عن إمكانية زواج ابنته دنيا المصري  بعرب السويركي ولكن وفاء عامر ترفض ذلك.


الحلقة الاولى حق عرب :


شهدت احداث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، حدوث شجار كبير بين احمد العوضي و العديد من رجال المنطقة بعد ان تعرض للسرقة من قبل احد الافراد .


ليقوم العوضي بالهجوم عليه في منطقته ولكن يتفاجأ بوجود عدد كبير من الرجال ويضع نفسه في ورطة كبيرة .

، بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .
ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.


وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب

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