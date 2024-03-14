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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل على يد زوجها فى مشاجرة بينهما بقليوب

نقل جثة
نقل جثة

لقيت ربة منزل مصرعها فى مشاجرة مع زوجها بقليوب حيث انهال عليها بالضرب حتي لقيت مصرعها في الحال، وجرى نقل الجثة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وحاول المتهم خلال وجوده بالمستشفي اخفاء جريمته بالادعاء بأنها سقطت وارتطمت بالأرض.


تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ  من المستشفي بوصول جثة ربة منزل ادعاء ارتطام بالأرض وبالكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية. 


وكشفت التحريات مقتل ربة منزل تدعي  "رانيا.ج"  علي يد زوجها ويدعي "سيد" ويعمل مقاول وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قام علي اثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب واصابتها بشومه في رأسها فلفظت أنفاسها الأخيرة فالحال.


كما دلت التحريات أن المجني عليها متزوجة من المتهم وأنه كان دائم الشجار والتعدي عليها بالضرب المبرح وحاول اإخفاء الجريمة وادعي سقوطها على الأرض وبالكشف عليها بالمستشفي تبين وجود شبهة جنائية واثار ضرب. 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح  "شومة" المستخدم" فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قليوب مدير المباحث الجنائية المباحث الجنائية القليوبية شرطة قليوب

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