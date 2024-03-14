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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي : صدام بين حسام حسن وجماهير الزمالك بسبب استدعاء اللاعبين

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لن يدخل في صدام مع الأهلي، مشيرا إلى أنه يجب تقديم نهائي الدورة الدولية الودية في القاهرة لمدة 24 ساعة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك صدام حاليا بين حسام حسن وجماهير الزمالك بسبب استدعاء اللاعبين، وحل أزمة الأهلي هو تقديم مباراة النهائي يوم واحد لتنتهي يوم 25 مارس.. وحسام حسن لن يدخل في صدام مع الأهلي، وأعتقد أن الحل الوحيد هو تعديل موعد المباراة الأخيرة في البطولة".

وأضاف: "منتخب مصر لن يستطيع اللعب بدون لاعبي الأهلي خصوصا أنهم عدد كبير، وليس من حق الأهلي استدعاء لاعبيه أو اخراجهم من المعسكر، لكن الأفضل الوصول لحلول بتقديم المباراة الختامية للدورة الودية".

وتابع: "اختيار قائمة منتخب مصر حق أصيل لـ حسام حسن، ولكن انتقاد الاختيارات حق أيضا للإعلام، ولو فاز الزمالك بكأس مصر هل كان سيتم اختيار لاعب واحد فقط ضمن قائمة المنتخب؟!، اعتقد الإجابة لا بالطبع، وحسام قال أن استبعاد النني لأنه لا يلعب أساسي، فكيف تم استدعاء كوكا وأكرم توفيق وغيرهم، وهناك أحمد عاطف لاعب فيوتشر يلعب أيضا على فترات".

وأكمل: "كان هناك صدام قديم بين حسام حسن وأحمد فتوح في سموحة، وكذلك كنت متأكد من استبعاد عمر كمال عبدالواحد من قائمة منتخب مصر".

وأشار إلى أن كان يجب حل مشكلة محمد صلاح سريعًا، وهناك أزمات مستقبلا بشأن شارة القيادة بالنجومية ولا الأقدمية، كما أن تصريحات اعضاء اتحاد الكرة ستأخذ كثيرا من تركيز الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأتم: "توقعت أن يتم دعم اللاعب أحمد رفعت، ولم أرى أي ردود أفعال من الفرق التي خاضت مباريات بعد تلك الواقعة".

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ناقد رياضي : صدام بين حسام حسن وجماهير الزمالك بسبب استدعاء اللاعبين


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