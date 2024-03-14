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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إتيكيت الإفطار عند حماتك لأول مرة.. سنة أولى جواز فى رمضان

إتيكيت الإفطار عند
إتيكيت الإفطار عند حماتك لأول مرة

قالت خبيرة الإتيكيت بسمة الفار إنه عندما تكونين في سنة أولى من الزواج وتحتفلين بالإفطار مع حماتك في رمضان للمرة الأولى.

وقدمت خبيرة الإتيكيت فى تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض الإرشادات للتصرف بأدب واحترام في هذه المناسبة:

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إتيكيت الإفطار عند حماتك لأول مرة

الاحترام والتواضع: قدمي نفسك بلطف واحترام عندما تصلين إلى منزل حماتك، عبِّري عن سعادتك بالانضمام إلى عائلتها للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

التواصل الجيد: حاولي أن تكوني مفتوحة في التواصل مع حماتك، اطرحي الأسئلة واستمعي بعناية إلى ما تقوله، قد تشاركين أيضًا بعض التفاصيل الجميلة عن حياتك الزوجية الجديدة.

المساعدة والتقدير: إذا كنتِ قادرة، قدمي مساعدتك في إعداد الإفطار أو تنظيف المائدة بمساعدة حماتك، قد تكون هذه فرصة رائعة لتقدير جهودها والتعبير عن عرفانك بحسن ضيافتها.

الأخلاق والتقاليد: احترمي التقاليد والأعراف المحلية المتبعة في منزل حماتك، تعلمي بعض العبارات والتحيات التقليدية المرتبطة بشهر رمضان واستخدميها بلطف.

اللياقة الشخصية: حافظي على اللياقة الشخصية واهتمامك بالمظهر الجميل، قد ترغبين في ارتداء ملابس محتشمة وأنيقة والابتعاد عن الأزياء الغريبة أو الجريئة.

الصبر والمرونة: ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الإفطار مع حماتك، لذا قد يكون هناك اختلافات ثقافية أو عادات مختلفة، كوني صبورة ومرونة ومستعدة للتكيف مع المواقف الجديدة.

التقدير والشكر: في نهاية الإفطار، قدمي الشكر والامتنان لحماتك على استضافتك وضيافتها،عبري عن تقديرك لها ولجهودها في تحضير الطعام وإنشاء أجواء رمضانية مميزة.

يجب أن تتذكري أن هذه الإرشادات هي مجرد توجيهات عامة، وأنتِ أدرى بطبيعة علاقتك وثقافتك العائلية،عليك أن تكوني نفسك وتعاملي مع حماتك بصدق، وستكون الفرصة ممتعة ومثمرة للتواصل المتبادل في هذا الشهر المبارك.

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