برامج تدريبية على الإنعاش القلبي باستخدام أحدث الطرق بمستشفى التأمين الصحى ببنها

نظم التأمين الصحى بالقليوبية دورات تدريبية على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي وتوقف عضلة القلب، بقاعة تدريب مستشفي بنها النموذجي ببنها، وذلك بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين من الفرق التمريضية، ونشر المبادئ التوجيهية الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي.

وقال الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن هذا التدريب يعد أحد أهم المعايير لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية وإنقاذ حياة المصابين من مرضى أمراض القلب الفجائية والحفاظ على سلامة القلب، لضمان تيسير حصول المنشآت الصحية على التسجيل واعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تشترط حصول مقدمي الخدمة الصحية على شهادات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي كأحد معايير الجودة لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية مطابقة لمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وتابع أن التدريب جاء تحت إشراف الدكتور كريم سالم أخصائي القلب والأوعية الدموية، باستخدم أحدث الطرق والوسائل الحديثة لرفع كفاءة وتنمية مهارات التمريض بالمنشآت الصحية التابعة للفرع، وإكسابهم المهارات العلمية اللازمة، إضافة إلى التدريب العملي واستخدام نماذج وأجهزة طبية للمحاكاة الطبيعية لطرق إنعاش القلب والصدر والتدخل المطلوب لإنقاذ الحالات الطارئة، مما يضمن تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة لجمهور الهيئة من المواطنين.