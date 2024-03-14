الخارجية الفلسطينية تعلق على تصريحات بن جفير بشأن استشهاد الطفل رامي الحلحولي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن التفاخر بمقتل الطفل الحلحولي على يد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير يتطلب من محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه باعتباره مجرم حرب.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، تفاخر الوزير الإسرائيلي بن جفير العلني بدعمه الصريح الواضح للمجرم قاتل الطفل رامي الحلحولي ( 13 عاما) من مخيم شعفاط دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال الإسرائيلي ودون أي سبب سوي الرغبة في القتل كما هو الحال في عصابات الإجرام وقطاع الطرق.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأعلنت محافظة القدس عن استشهاد الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) من مخيم شعفاط، إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال بالرصاص الحي.

وأظهر فيديو مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق قناص إسرائيلي الرصاص الحي صوب الطفل الحلحولي بشكل مباشر.