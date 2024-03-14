القبض على لصوص يسرقون المواطنين أمام ماكينات الصراف الالى بالمنوفية

كشفت الاجهزة الامنية تفاضيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بسرقة مبلغ مالى من أحد الأطفال عقب سحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلى بالمنوفية.

بالفحص تبين ورود بلاغين للأجهزة الأمنية بالمنوفية من شخصين (أحدهما الوارد بالشكوى المشار إليها) تضررا خلالها من قيام شخصين بمغافلتهما حال ترددهما على ماكينات الصراف الآلى والإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهما أثناء قيامهما بسحب مبالغ مالية وعقب ذلك يتلقيان رسائل عبر هواتفهما المحمولة تفيد سحب مبالغ مالية من حساباتهما الشخصية..

وقد أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.