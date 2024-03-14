للراغبين في السفر.. دولة أوربية تتخذ قرارا عاجلا بحق السعوديين

دخل قرار - جمهورية ألبانيا، بإلغاء متطلبات التأشيرة للمسافرين السعوديين- حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2024؛ وفقًا لموقع "VisaGuide" المتخصص في أخبار السفر والسياحة.

وبحسب القرار الصادر عن السلطات الألبانية؛ يتيح القرارُ الجديد للمواطنين السعوديين دخول ألبانيا دون الحاجة إلى تأشيرة، والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مماثل اتُّخذ في أبريل 2023 واستمر حتى 31 ديسمبر 2023؛ حيث سمح للسعوديين بالدخول دون تأشيرة.

وكان وزير السياحة الألباني ميريلا كومبارو، صرح بأن عدد السياح الأجانب الذين زاروا ألبانيا ارتفع إلى أكثر من 10.1 ملايين في عام 2023، بزيادة تبلغ حوالى 35% مقارنة بعام 2022، وتصدّر الأوروبيون القائمة في عام 2023.

وأظهرت الإحصاءات الألبانية أن أكثر من 8.3 ملايين زائر أجنبي استكشفوا ألبانيا خلال الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر 2023؛ وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.9 مليون مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.