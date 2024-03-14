إحصائيات مرعبة من حكومة غزة عن خسائر الحرب الإسرائيلية على القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، إحصائيات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 160.

وقال المكتب الإعلامي في غزة في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن الحرب الإسرائيلية على غزة دخلت يومها الـ 160، وارتكب الاحتلال خلالهم 2,761 مجزرة.

وأضاف المكتب أن هناك38,341 شهيداً ومفقوداً، و31,341 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن من ضمن الشهداء هناك 13,790 شهيداً من الأطفال، و27 طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة، كما أن هناك 9,100 شهيدة من النساء، و364 شهيداً من الطواقم الطبية، و48 شهيداً من الدفاع المدني، و133 شهيداً من الصحفيين.

وأشار المكتب إلى أن هناك 7,000 مفقود، و73,134 مصاباً.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن 72% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أن هناك 17,000 طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، و11,000 جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة"، و10,000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، و700,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، و8,000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و60,000 سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، و350,000 مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

وتابعت: "هناك 269 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم، و2 مليون نازح في قطاع غزة".

وعن المنشآت المدمرة، قال المكتب إن هناك 166 مقراً حكومياً دمرها الاحتلال، و100 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي، و305 مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي، و223 مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي، 289 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي، و3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال، و70,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً، و290,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال الإسرائيلى ألقي 70,000 طن من المتفجرات على غزة، مما أدي إلى خروج 32 مستشفى عن الخدمة، و53 مركزاً صحياً، و155 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال، و126 سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال، كما أن هناك 200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.