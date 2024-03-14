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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أعداد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 31341 شهيدًا

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 160 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 69 شهيدًا و110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 31341 شهيدًا و 73134 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

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