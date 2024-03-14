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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي السفير الفرنسي لبحث سبل التعاون المتبادل

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسفير إيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا بمصر، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين وكذلك آخر الاستعدادات لمشاركة البعثة المصرية في دورة الالعاب الاولمبية والبارالمبية بباريس.

تركز اللقاء حول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الشباب والرياضة ودولة فرنسا في المجالات الشبابية والرياضية، وكذلك استعدادات البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستقبال السفير الفرنسي إيريك شوفالية، مشيرا الى انه تم بحث سبل التعاون المتبادل بين وزارة الشباب والرياضة ودولة فرنسا في العديد من المجالات الشبابية والرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تمت مناقشة استعدادات البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. 

وقد تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مصر وفرنسا لضمان توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للرياضيين المصريين. كما تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعدادات، مثل التدريبات والتجهيزات اللازمة، والبرامج الغذائية والطبية، والتنقلات والإقامة الخاصة بالبعثة.

وتهدف هذه الاستعدادات إلى تأمين أفضل الظروف للرياضيين المصريين، وضمان تحقيق أداء متميز وتمثيل مشرف للبلاد في الألعاب الأولمبية والبارالمبية. 

وتشمل الاستعدادات أيضًا التعاون مع الجهات المختصة في مصر وفرنسا لتوفير الدعم الفني والتقني اللازم، بما في ذلك التدريبات والمعسكرات التحضيرية والمسابقات الودية.

فيما تقدم السيد السفير إيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا بمصر، بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا انه بصفة شخصية حريص دائما على الرياضة لما لها اثر كبير في الرياضيين في الصحة العامة وايضا لان الرياضة تعمل على كسر العديد من الحواجز بين البلدان والشعوب.


موضحا انه لمس رغبة قوية من السيد وزير الشباب والرياضة من اجل تعزيز التعاون بين الشباب في البلدين، مؤكدا ان الشباب المصري يتمتع بقوة وحيوية كبيرة حيث ستعمل البرامج المتوقع تنفيذها على تبادل الخبرات بين الشباب المصري والفرنسي، بالاضافة الى العديد من البرامج الاخري.


واختتم السيد السفير حديثه مؤكدا ان الدولة الفرنسية امامها العديد من الامور الهامة، حيث تستضيف فرنسا دورة الالعاب الاولمبية والبارالمبية وتبذل فرنسا كل الجهد من اجل ان تكون دورة الالعاب في نسختها الجديدة مختلفة ومتطورة واكثر شمولا لجميع الرياضيين والشعوب.

حضر اللقاء اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم بوزارة الشباب والرياضة،  الأستاذ اشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي، وكيل الوزارة، رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عبد الاول محمد، مساعد الوزير لقطاع البطولة ورعاية الابطال، الدكتور عبد الله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الاستاذة رانيا سامي، مدير عام العلاقات الخاجية بالوزارة.

ومن الجانب الفرنسي السيدة مونيا مسئولة التعاون العلمي والرياضي بسفارة فرنسا، السيد اوليفر ليفان، القنصل العام، السيد ادريان، مساعد الشؤون الرياضية بالسفارة الفرنسية.

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