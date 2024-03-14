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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شهادة الجيش.. كيفية استخراج نموذج 53 تعبئة بالموبيل

شهادة الجيش
شهادة الجيش

يبحث عدد كبير من الشباب الذين أنهوا خدمتهم العسكرية التي تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات، لاستخراج شهادة الجيش 2024، لاستخدامها في التقديم إلى الوظائف المختلفة، أو للحصول على تصريح سفر إلى الخارج.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

استخراج شهادة الجيش

 

يقدم موقع صدي البلد الاخباري، كيفية استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية، شهادة الجيش، أو عمل بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العسكرية، والأوراق المطلوبة، لمؤدي الخدمة العسكرية أو الحاصلين على الإعفاء بمختلف أسبابها.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

  •  صورة البطاقة الشخصية.
  •  البطاقة الشخصية للأب.
  • كشف عائلي نموذج واحد جند (يستخرج من منطقة التجنيد).
  •  بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند (تستخرج من مكتب التجنيد والتعبئة).
  •  بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.
  • ويتم إرسال الطلب إلى محل إقامة الشخص بعد 3 أيام من تاريخ إرساله للطلب.

خطوات استخراج شهادة الجيش

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد الجيش
  • الدخول للموقع الرسمي لوزارة الدفاع.
  • هيئة التنظيم والإدارة.
  • إدارة التجنيد والتعبئة.
  • يتم الضغط على تسجيل البيانات.
  • الاحتفاظ برقم الطلب المقدم.
  • يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة.
  • يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن شهادة الإعفاء.
  • باستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء - الرقم الثلاثي - الرقم القومي).
  • يتم تحديد مكان تسلم شهادة الإعفاء.
  • الشهادة التي يتم استخراجها، هي شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية المصغرة (بحجم الكارنية).
  • حال طلب شهادة إعفاء ورقية (إضافية) يتم استخراجها برسوم إضافية.

خطوات تجديد شهادة الجيش

يمكن  تجديد شهادة تأدية الخدمة العسكرية، عبر إرسال طلب تجديد شهادة الجيش الإلكترونية من خلال موقع “إدارة السجلات العسكرية"، بالدخول بالبيانات الأساسية لمقدم الطلب، ورفع المرفقات المطلوبة لاستكمال استخراج الخدمة.

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد الجيش

المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش

حددت إدارة السجلات العسكرية، المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش، وجاءت كالتالي:

  •  نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط، لم يمض على تاريخ إصداره 7 أيام.
  •  بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.
  • صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
خطوات استخراج شهاده خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد خطوات تجديد شهادة الجيش المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد الأوراق المطلوبة استخراج شهادة الجيش

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شهادة الجيش.. كيفية استخراج نموذج 53 تعبئة بالموبيل


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