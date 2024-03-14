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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيفي عبده: وصيتي لأولادي يسيبوني يومين بعد موتي.. بحب الحياة والدنيا

فيفي عبده
فيفي عبده

كشفت فيفي عبده، عن وصية أخبرتها لأبنائها حال وفاتها قائلة: "قلت لأولادي لو مت سيبوني يومين بره تتأكدوا أني مت فعلا وممكن يكون في غيبوبة سكر وفي قصص كتير متداولة على السوشيال ميديا"، مؤكدة أنها تحب الحياة كثيرا لأنها لم تراها.

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها دائما ما تدعي الله بطول العمر مع الصحة، متابعة: "كل يوم أدعي ربنا طول في عمري شوية عشان مشوفتش الدنيا وأنا مبسوطة وانا قاعدة وبشوف الدنيا وعايزة طولة العمر مع الصحة".

واستكملت فيفي عبده: "الصحة تاج على الرؤوس بعد ما مريت بتجربة مرض والمرض بيخوف وغدار، وأهم حاجة ادعي ربنا ياخدني وأنا ماشية على رجلي لكن بحب الحياة وبحبها لأني مشوفتهاش وأنا طول عمري بجري واشتغل ومشوفتش حاجة وكنت شقيانه ومشفتش في بلدي حاجات كتير".

الإعلامية أسما ابراهيم قناة القاهرة والناس النجمة فيفي عبده توك شو

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