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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير يهاجم الإدارة الأمريكية بسبب العقوبات ضد المستوطنين

بن جفير
بن جفير

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير إن الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية ضد المستوطنين والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية العنيفة هي دليل إضافي على أن إدارة بايدن لا تفهم الفرق بين العدو وصديقها".

 

وأضاف بن جفير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن "المستوطنين هم خيرة أبنائنا الذين يبنون ويستوطنون ويجلبون الأمن إلى البلاد، إنهم يستحقون التحية وليس سكينا في الظهر"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، ورئيس الحزب الصهيوني الديني المتطرف، بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على البؤر الاستيطانية والمستوطنين العنيفين، قائلا إن حكومة الاحتلال ستواصل دعم المشروع الاستيطاني.

 

وزعم الوزير المتطرف: "أن هذه القرارات هي استسلام من قبل إدارة بايدن لحملة المقاطعة التي تهدف إلى تشويه دولة إسرائيل بأكملها والقضاء على الحركة الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية".

وأضاف: "حكومة إسرائيل تقف إلى جانب المستوطنات، وهذه الخطوات غير مقبولة على الإطلاق وسنناضل من أجل إلغائها".

 

الادارة الامريكية العقوبات ضد المستوطنين البؤر الاستيطانية الإسرائيلية بن جفير

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