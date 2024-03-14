عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

ريهام المهدي
ريهام المهدي

يطل علينا شهر رمضان من كل عام بكل ما هو جديد ومتنوع من مسلسلات وبرامج، ولعل الجديد هذا العام ما تثبته حياة كريمة بأنها عمود جوهري يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية في التعمق والتركيز لن نجده مجرد برنامج يتجول في الشوارع المصرية ليقدم لهم بعض المساعدات الإنسانية مع إظهار أمانة هؤلاء البسطاء من خلال اختلاق موقف معين وترك بعض الأشياء الثمينة التي قد يغتر بها بعض الناس بل هو برنامج يثبت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راهن على المواطن المصري وبالفعل كان الرهان سديدا ورغم الأزمات العالمية والاقتصادية إلا أن الحصان الرابح في هذا السباق كان عزيمة وقوة وتقدير المواطن لما يراه من طفرة اقتصادية وصحية وصناعية وبنية تحتية عملت عليها الجمهورية الجديدة خلال العشر سنوات الماضية لنرى النتيجة اليوم وهي أن العدالة الاجتماعية لم تكن شعارا فارغ الفحوى بل هدف عملت عليه الدولة المصرية سعت لتحقيقه ونراه كل عام بكافة المجالات ما بين مؤسسة حياة كريمة.

والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برنامج تكافل وكرامة وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم وقرار زيادة الأجور بنسبة 50% ومنظومة التأمين الصحي والإجتماعي للعمالة غير المنتظمة.

نعم صدقت الدولة المصرية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تنتهج مبدأ العدالة الإجتماعية كمنهج عمل لا يتم الحياد عنه وتحقق ما نادت به الأمم المتحدة أنها تعمل على ”جسر هوة التفاوت لتحقيق العدالة الاجتماعية”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

ترشيحاتنا

تعديل زيادة رسوم جواز السفر| تعرف على الأسعار الجديدة .. وهذه الأوراق المطلوبة

وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من الخطط الإمبراطورية لبوتين

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

خشوع وأجواء إيمانية.. المئات يؤدون صلاة التراويح من جامع عمرو| بث مباشر

بالخطوات .. استعلم عن مخالفات عربيتك من تليفونك المحمول

علام يكشف عن سنّة جديدة الأولى في تاريخ نقابة المحامين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع اللي عملته.. فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها عن الخيانة الزوجية

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. روجينا تخلع القلوب بمشهد دفن ابنتها الوحيدة

اقتصادية جدا.. طريقة عمل القطايف المقرمشة بالمهلبية

بيريح المعدة.. طريقة عمل عصير الخروب مثل المحلات

فيديو

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ