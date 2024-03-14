الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: بلغوا تحياتي وتحيات القوات المسلحة لأسركم| فيديو وصور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية رفقة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واطمئن على عملية التطوير داخل الأكاديمية العسكرية، مؤكدا أنها مستمرة ولن تتوقف، كما تناول الرئيس السيسي وجبة الإفطار مع الطلبة.

الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: بلغوا تحياتي وتحيات القوات المسلحة لأسركم

وقال الرئيس السيسي، في كلمته على هامش جولته بالأكاديمية العسكرية اليوم، إنه تعود أن يزور الأكاديمية بالتزامن مع كل دفعة جديدة ويتابع التدريب ومطمئن على الطلاب، موجها التحية لطلبة الكليات العسكرية وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك قائلا (لما تنزلوا إجازة): بلغوا تحياتي وتحيات القوات المسلحة لأسركم.

وتابع الرئيس السيسي: أنا مطمن جدا بالجهد والأسلوب اللي بيتعمل، وإحنا عملنا في مصر جهد كبير في تأهيل البنية الأساسية يخلي الدولة تنطلق بفضل الله إلى آفاق أفضل. وأضاف الرئيس السيسي: قمنا أيضا بتطوير الإنسان لأنه أهم ما في الموضوع، لأن إحنا مهما عملنا، هيكون الجهد منقوص لو مطورناش الإنسان، عشان كده إحنا مبسوطين بالجهد اللي بيتعمل.

كما شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من التدريبات العسكرية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، على هامش زيارته للأكاديمية العسكرية عصر اليوم.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الإسباني نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء "بيدرو سانشيز"، وهو ما ثمنه الرئيس مبادلًا التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسباني، ومؤكدًا اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركّز على مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوهًا وجه الخصوص للدور المصري المسئول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلًا عن موقفها القيادي عالميًا بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة.