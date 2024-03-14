محمد صلاح يقود هجوم ليفربول الليلة.. ويورجن كلوب يعلن التشكيل

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة سبارتا براج التشيكي، مساء اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، على ملعب أنفيلد.



وكان ليفربول قد فاز في الذهاب بنتيجة كبيرة على سبارتا براج 5-1 في التشيك، يوم الخميس الماضي.

تشكيل ليفربول ضد سبارتا براج

حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، أندرو روبرتسون، جاريل كوانساه، جو جوميز.

خط الوسط: واتارو إندو، بوبي كلارك، دومينيك سوبوسلاي.



خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.



كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن بيع الجناح المصري محمد صلاح الصيف المقبل قد يكون الخيار الأفضل للنادي الإنجليزي.

وقد يضطر ليفربول إلى التفكير فيما لا يمكن تصوره وبيع محمد صلاح في الصيف القادم، بعد أن رفض الريدز كل محاولات نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع اللاعب الصيف الماضي