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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الخميس 14 مارس الجاري  فعاليات تدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية والذى يتم تنفيذه بنادى سيتى كلوب بنها ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة والمشرف العام على المشروع بالقليوبية.
وخلال متابعة التدريبات أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على الجهاز الفنى والادارى بضرورة تكرار تنفيذ الاختبارات والمقاييس للأطفال لمتابعة مدى تقدم المستوى الفنى والعمل على تطوير عناصر اللياقة البدنية والمهارية وفقا للبرنامج الفنى المعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة مشيرا إلى أن مشروع الموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير  ومتابعة مستمرة  لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باعتبار المشروع نواه للانتقاء المبكر لإعداد بطل اوليمبى فى الالعاب الرياضية المختلفة. 
وينفذ مشروع الموهبة الحركية بالقليوبية بمشاركة 100طفل والذين تم اختيارهم بعد اجتياز الاختبارات البدنية والطبية تحت  إشراف اللجنة الأولمبية بوزارة الشباب والرياضة وتبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد ١يوليو ٢٠١٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ، وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصى"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.
وتتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

القليوبية الألعاب الرياضية الاختبارات البدنية الدكتور محمود الصبروط المشروع القومي للموهبة

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