أولى السهرات الرمضانية بثقافة كفر شكر بالقليوبية

شهد قصر ثقافة كفر شكر أولى السهرات الرمضانية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالًا بالشهر المبارك، في سياق برامج وزارة الثقافة.

جاءت السهرة بعنوان "مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية" وتحدث بها الشيخ أحمد عبد الله القرشي حول ضرورة التحلي بالأخلاق الحميدة والتي من أجلها بُعث الرسول الكريم.

كما تحدث "القرشي" عن أن الصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، ولكن الامتناع عن كل خُلق سيئ كالغيبة والنميمة والكذب وغيرها من الأعمال.

تأتي السهرة الرمضانية ضمن سلسلة محاضرات بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية، حيث تُعقد محاضرة مساء كل أربعاء على مدار شهر رمضان المبارك ويستضيفها قصر ثقافة كفر شكر، ويشرف عليها إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد.

وتنظم هيئة قصور الثقافة، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، حيث يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.