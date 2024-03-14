من هو محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة؟

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الدكتور محمد مصطفى لقيادة تشكيل حكومة جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ومن المقرر أن يخلف د. محمد مصطفى، محمد اشتية رئيسا للحكومة الفلسطينية، عقب تقديم اشتية استقالة حكومته في 26 فبراير الماضي.

ومحمد مصطفى (69 عاما) ينحدر من مدينة طولكرم بالضفة الغربية ويحمل شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن. وهو يجلب معه ثروة من الخبرة إلى منصبه الجديد، حيث عمل سابقًا في البنك الدولي بواشنطن العاصمة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد مصطفى شخصية بارزة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، ويعمل في لجنتها التنفيذية بقيادة محمود عباس.

والجدير بالذكر أن محمد مصطفى شغل مناصب رئيسية في مختلف المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية. أدار مجموعة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL) وأشرف على صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يمتلك أصولاً يبلغ مجموعها حوالي مليار دولار تهدف إلى تمويل المشاريع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وسبق لمصطفى أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من 2013 إلى 2014، وفي 2015 عينه عباس رئيسا لصندوق الاستثمار الفلسطيني.

وفي أعقاب الحرب المدمرة التي استمرت سبعة أسابيع في غزة، ترأس مصطفى لجنة مكلفة بجهود إعادة الإعمار، مؤكدا التزامه بتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني.

وبينما يتولى مصطفى قيادة الحكومة الجديدة، فإنه يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة الملحة لإعادة الإعمار في غزة ومعالجة العنف المتصاعد في الضفة الغربية.