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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسهل طرق لاستخراج رخصة قيادة

أرشيفية
أرشيفية

يبحث كثير من المواطنين، عن خطوات استخراج رخصة قيادة خصوصا في ظل ما وفرته الدولة من خدمات لانجاز المعاملات المرورية بأسرع وقت.


وحددت الإدارة العامة للمرور، بعض الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2024 حيث يجب على الراغبين في الحصول على رخصة القيادة تجهيزها وإحضارها قبل الذهاب إلى وحدة المرور التابع لها المواطن، وفق مكان سكنه في بطاقة الرقم القومي.


ويستعرض صدى البلد خطوات استخراج رخصة قيادة 2024 خطوة خطوة:


وجاءت المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة، لمن يتخطى عمرهم ال 18 عاما ، كما يلي.

1- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع اطلاع الموظف على البطاقة الأصلية.

2- إحضار صورة من شهادة التخرج، مع اطلاع الموظف على الشهادة الأصلية.

3- نموذج رقم 256 من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.

4- إحضار 4 صور شخصية حديثة، مقاسها 4 في 6 بخلفية بيضاء.

5- يجب تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي تم توقعيه على المتقدم عن صحة النظر وأمراض الباطنة.

6- يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.


مصاريف أستخراج أو تجديد رخصة قيادة 2024
1- رسم الضريبة شامل رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة ويقدر بـ 615 جنيها.

2- رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم يقدر 285 جنيها.

3- رسم استمارة بيانات ويقدر بـ 115 جنيها.

4- رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة 65 جنيها.

5- رسم نموذح 256 لطلب الحصول على الرخصة 45 جنيها.

6- قيمة طابع شرطة. بـ 15 جنيهًا.

7- رسم اختبار إشارات يقدر بـ 5 جنيها


جدد رخصة سيارتك من البيت اون لاين.. الخطوات 
1- لدخول عبربوابة المرور الخاصة بوزارة الداخلية.

2- تقديم ما يثبت شخصية طالب الرخصة ومحل إقامته، سواء بإرسال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

3- تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء.

4- تقديم صورة من رخصة القيادة المنتهية.

5- تقديم نموذج 256 ويتم الحصول عليه من وحدة المرور.

6- تقديم شهادة مخالفات تؤكد بعدم وجود مخالفات سيرعلى الرخصة المنتهية

7- كتابة العنوان المطلوب إرسال الرخصة الجديدة عليه.

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