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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويطرد المعتكفين

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين وأخلتهم بالقوة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر فلسطينية بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى، واعتدت على المعتكفين وأخلتهم بالقوة ومنعتهم من مواصلة الاعتكاف حتى الصباح.

وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال انتشرت في باحات المسجد الأقصى، في محاولة لفرض واقع جديد يتمثل بتواجد عناصرها بشكل دائم داخل باحات المسجد.

وكانت قوات الاحتلال قد حولت المدينة المقدسة إلى "ثكنة عسكرية" عشية الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، كما نصبت حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى، وتحديدا عند أبواب: الملك فيصل، والغوانمة، والحديد.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نشرت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وانتشرت بكثافة في أحياء المدينة، كما شددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة في المدينة.

وتحرم سلطات الاحتلال عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

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