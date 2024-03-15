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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لا تأثير للتعويم.. تذبذبات حادة في مؤشرات البورصة لهذه الأسباب

حنان رمسيس
حنان رمسيس

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.065 تريليون جنيه.  

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 31316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13345 نقطة.

وأضافت رمسيس ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 6884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 9873 نقطة.

واشارت أن لا تأثير للتعويم وتذبذبات حادة في مؤشرات البورصة لمعرفة هذه الأسباب يجب مشاهدة الفيديو :-
 

 

ارتفاع جماعي للمؤشرات ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة ارتفاع جماعي البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 100 إيجي إكس 100 متساوي الأوزان تعاملات جلسة اليوم الخميس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية عمليات شراء من المتعاملين مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يجي إكس 70 متساوي الأوزان

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