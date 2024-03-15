رحاب الجمل: دوري في مسلسل البرنس حقق نجاحا كبيرا

قالت الفنانة رحاب الجمل، إن دورها في مسلسل البرنس من بطولة الفنان محمد رمضان حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، مشيرةً إلى أنها سعيدة بالعمل وكان من أهم الأعمال الفنية في نفس العام التي عُرضت فيه.

وأضافت "الجمل"، في حوارها مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "كل عمل فني في حياتي استفدت منه، وكل عمل شاركت فيه كان الأهم بالنسبة إليّ، وكل محطة حصلت منها على خبرة، وكل مخرج عملت معه حاولت بقدر المستطاع أن أستفيد منه على أعلى درجة من الاستفادة".

وتابعت: "استثمار الفرص المختلفة هو الهدف الأول، فعندما أعمل مع مخرج أحاول الاستفادة من خبراته بأقصى شكل، وهو ما حدث في كل الأعمال التي شاركت فيها مثل احكي يا شهرزاد والبرنس، وفي العام الماضي عملت مع إسلام خيري في مسلسل جت سليمة، وكل عملت شاركت فيه أشعر بأنه ابني".