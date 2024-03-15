رد فعل مفاجئ لـ ميدو بعد استبعاد لاعبي الزمالك من معسكر منتخب مصر

علق أحمد حسام ميدو، على اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر في المعسكر الحالي الذي انطلق منذ أيام.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "أي لاعب مطلوب منه إحراج المدرب في الملعب فقط، والزمالك لو كان فاز بالكأس كان بالتأكيد سيتم اختيار أكثر من لاعب".

وأضاف: "الأمر مربوط دائمًا بالتتويج بالبطولات، هناك بعض اللاعبين مكتفية باللعب في الزمالك، وكنت متوقع عدم ضم أحمد فتوح لأنه بعيد عن المشاركة منذ فترة، بينما عمر جابر كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وتابع: "مصطفى شلبي بدأ يظهر بشكل جيد أمام الأهلي، وناصر ماهر كان ممكن ينضم للمنتخب أيضًا وهو لاعب مختلف ومن الممكن ان يتم البناء عليه مستقبلا، وأفشة بكل تأكيد يستحق التواجد مع المنتخب لأنه لاعب مؤثر".