صورة المشتبه به| السلطات القضائية تكشف أسباب مقـ تل القساوسة المصريين.. تفاصيل

تعتبر جريمة مقتل القساوسة المصريين الثلاثة في جنوب إفريقيا حادثة مروعة هزت الرأي العام، حيث تم الكشف عن المشتبه به في تنفيذ هذه الجريمة البشعة. وفقًا للمصادر الرسمية، تم القبض على طالب رهبنة مصري الجنسية يبلغ من العمر 35 عامًا، وتم اتهامه بتنفيذ الجريمة. وفي ضوء التحقيقات الأمنية، تبين أن الجريمة لم تكن ناتجة عن اعتداء خارجي على الدير، بل كانت من الداخل، حيث كشفت التحريات أن المتهم كان يسعى للالتحاق بالرهبنة في مصر ولكن تلقى رفضًا، فسافر إلى جنوب إفريقيا بحثًا عن فرصة جديدة. ومن المعروف أن عدد القساوسة في الدير كان أربعة أثناء وقوع الحادث، حيث نجح أحدهم في الفرار والنجاة، بينما تم العثور على الثلاثة الآخرين مقتولين.

