أمطار بنسبة 60%|تغير مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة..نوة الشمس الكبرى تقترب

تشهد البلاد في الأيام القادمة، حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

نوة الشمس الكبرى

وتتزامن حالة الطقس الغير مستقرة في البلاد، مع تعرض المحافظات إلى نوة الشمس الكبرى التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على شمال البلاد، والتي تمتد إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ومن المقرر أن تتعرض المحافظات إلى نوة الشمس الكبرى خلال الأيام القادمة، وتشهد البلاد من يوم السبت 16 من مارس جاري، سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ونشاط للرياح.