يسري نصرالله يشيد بفريق عمل مسلسل مسار إجباري وبسمة تشكره

اشاد المخرج يسرى نصرالله بأبطال مسلسل مسار اجباري والذى يعرض خلال هذه الفترة على عدد من القنوات الفضائية.



وكتب يسرى نصرالله على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، : بسمة وصابرين وعصام عمر وأحمد داش فى أحلى حالتهم لحد دلوقتي مسار اجباري عاجبني جدا برافو نادين خان وكل اللى ساهموا فى المسلسل.



وحرصت بسمة على تقديم الشكر ليسرى نصرالله وكتبت على صفحتها الرسمية: اول مخرج غامر بي كممثلة في حياتي.. الاستاذ المبدع القمر، استاذ يسري نصرالله.. بجد رأيك انت مش فاهم عامل فيا ايه.









مواعيد عرض المسلسل



ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it.

أبطال مسلسل مسار إجبارى

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي