دعاء الجمعة الأولى من رمضان.. يزيد الرزق والبركة

يستحب لكل مسلم اليوم، ترديد دعاء الجمعة الأولى من رمضان، وعليه أن يكثر من العبادات والطاعات التي لها ثواب عظيم في شهر رمضان المبارك والذي هو من مواسم الطاعات التي يزيد فيها الأجر والثواب.

دعاء الجمعة الأولى من رمضان

ونستعرض في هذا التقرير كلمات وأدعية تناسب دعاء الجمعة الأولى من رمضان، ومنها:

اللهم إنَّا نسألك زيادةً في الدين وبركة في العمر، وصحَّة في الجسد وسَعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة وارزقنا النظرَ إلى وجهك الكريم.

اللهم أكرمنا وعافنا ولا تؤاخذنا، وخفِّف عنَّا واجبرنا بجبَّاريَّتك يا جبار السماوات والأرض يا رب العالمين.

اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، واكتب لي الخير حيث كان.

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيُقبَلون، ويُقبَلون فيَنعمون، ويَنعمون فيشاهدون رحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية الجمعة الأولى من رمضان

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

ربِّ اجعلنا لك شكَّارين، لك ذكَّارين، اكتبنا في سجل الطائعين، وردَّنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين.

اللَّهمَّ أسكنَّا الفردوسَ بجوار نبيِّك الكريم، يا ربِّ استودعتك دعواتي فبشِّرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك وأقربهم من رحمتك وأبعدهم عن سخطك يا رب العالمين.

ربِّ اجعل أيامنا كلها سعادة، وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسِّن الأخلاق وانشر الرحمات وامحُ السيئات... تباركت يا رب البريات، يا رب الأرض والسموات.