طلب مناقشة عامة في مجلس الشيوخ حول تطوير الأسطول البحري

يناقش مجلس الشيوخ الأحد استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF لمناقشة سياسة الحكومة حول الاجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري و استثماري ، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وقال النائب عادل اللمعي في المذكرة الشارحة أن رئيس الجمهورية وجه بتطوير النقل البحري المصري خاصة الاسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي و استثماري وتجاري ، بما يتسق مع الأمن القومي المصري ، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم ، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة ، تعظيما لموقع مصر الجغرافي ، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

وأضاف " و بعد مرور أكثر من عامين على التوجيهات ، مازال الاسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية ، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها ، و محد ودية عدد السفن وتواضع حمولتها ، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري و الحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة.