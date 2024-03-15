مولعة الساحل الشرير.. الحبس عامين لـ راقصة مصرية شهيرة بسبب حركتها المثيرة

كٌبلت يديها التي كانت تتميل بهما يمينا ويسارا على إيقاع الأغاني الراقصة على واحدة ونص بالكلبشات الحديدية، وسترت مفاتنها التي كانت تبرزها بدل الرقص شبه العارية بـ يونيفورم سجن النسا الأبيض، من هي الراقصة حورية وما هي حكايتها؟

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منذ فترة غير محددة البداية خرجت الراقصة حورية على منصات السوشيال ميديا بمقاطع رقص شرقي في الساحل الشمالي وفي الأفراح وأماكن السهر، حالها كحال الراقصات الأخريات على السوشيال ميديا.

ولكن بدل الرقص كانت هي السلاح الذي أطلقت منه حورية الرصاصة القاضية على مسيرتها، فقد اعتمدت خلال مشوارها في الرقص على البدل الكاشفة التي تفضح المفاتن أكثر مما تخبئها وتشف الجسم إلى حد يجعلها عارية.

وكان أداؤها في الرقص هو الرصاصة الثانية التي زجت بها في السجن لمدة عامين، حيث تعمدت خلال رقصها على حركات خليعة تتسم بالجراءة الشديدة.