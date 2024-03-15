مؤسسة مصر الخير تجهز 66 ألف وجبة إفطار وسحور خلال رمضان بأسيوط

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة من مؤسسة مصر الخير في توفير وتجهيز 66 ألف وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان الكريم إلى الأسر الأكثر احتياجًا والمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال المساعدات المادية والعينية والمشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة حيث يتم تنفيذ مطبخ إعداد الوجبات لتوفير وجبات إفطار وسحور وتوزيعها على الصائمين من غير القادرين بالمنازل وداخل مقرات تم تخصيصها لإفطار الصائمين بصفة يومية بعدد من مراكز المحافظة خلال الشهر الكريم .



وأوضح محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط أن نشاط المؤسسة خلال شهر رمضان الكريم متعدد لتقديم خدمات للأسر الأولى بالرعاية والصائمين بالمراكز والقرة حيث تقوم مؤسسة مصر الخير في مجال الإطعام بتنفيذ ٣ مطابخ لإعداد وجبات وإفطار وتجهيز لـ ٥٠٠ وجبه بكل مطبخ يومياً (٢٥٠ وجبة للتوزيع على المنازل و ٢٥٠ وجبة الإطعام داخل قاعة ثابتة) فضلاً عن عدد ٢ مطبخ لإعداد وجبات سحور ٣٥٠ وجبة سحور بكل مطبخ منهم ليكون إجمالي الوجبات 1500 وجبة إفطار و700 وجبه سحور يومياً بإجمالي 66 ألف وجبة إفطار وسحور خلال الشهر الكريم وذلك بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع جمعيات أهلية ومؤسسات مجتمع مدني مشيراً إلى استكمال باقي فعاليات الحملة طوال شهر رمضان المبارك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل موجهاً الشكر للواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لسبل الدعم المستمر لأنشطة ومشروعات المؤسسة وتذليل العقبات أمام التنفيذ.

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