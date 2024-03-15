ياسمين رئيس : أنا فلسطينية .. وليس من حقي زيارة بلدي لهذا السبب

استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، الفنانة ياسمين رئيس.



وخلال اللقاء كشفت الفنانة ياسمين رئيس، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، قائلة :"جنسيتي فلسطينية من يافا، وفكرت في زيارة فلسطين ولكن ليس من حقي زيارتها، وهذا لأن أهلي خرجوا من فلسطين 1948، وهذا لأننا لاجئين من أوائل الذين خرجوا من فلسطين، وحاولت دخول فلسطين لكنني لم أنجح".



وتابعت ياسمين رئيس، "حاليا اخاف لاني لدي أسرة وعائلة عكس زمان، واحب اغير في شعري وشكلي واحب هذا الأمر، ولكني لا اعرف السبب ، لهذا الأمر أذهب لطبيب نفسي".

