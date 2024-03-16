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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نصائح للمساواة في التعامل بين الولد والبنت .. كيف يتصرف الآباء؟

نصائح للمساواة في
نصائح للمساواة في التعامل بين الولد والبنت

المساواة في التعامل بين الأولاد والبنات هي مبدأ أساسي يسعى إليه المجتمع الحديث، إليك خمس نصائح لتعزيز المساواة في التعامل بين الأولاد والبنات، كشف عنها الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية،فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

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نصائح للمساواة في التعامل بين الولد والبنت  

التعليم المتساوي: قدم فرصًا تعليمية متساوية للأولاد والبنات. تأكد من أن كلا الجنسين يحصل على نفس جودة التعليم والفرص المتاحة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

تشجيع الاهتمامات والمواهب: قم بتشجيع الأولاد والبنات على ممارسة اهتماماتهم وتطوير مواهبهم بغض النظر عن النوع الاجتماعي. قد يكون ذلك من خلال توفير الفرص والموارد المناسبة لهم لممارسة هواياتهم وتطوير مهاراتهم في المجالات التي يشعرون بالاهتمام بها.

تحدي الصور النمطية: قم بتحدي الصور النمطية والتوقعات المجتمعية المحيطة بالأولاد والبنات. تعزيز فكرة أن الجنس لا يحدد القدرات والمواهب والأدوار في المجتمع.

المشاركة المساوية: ضمن وسائل المشاركة واتخاذ القرارات، تأكد من أن الأولاد والبنات يتمتعون بفرص متساوية للمشاركة والتعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرارات المهمة.

قدوة إيجابية: كون نموذجًا إيجابيًا يعكس المساواة في التعامل بين الأولاد والبنات. قم بممارسة التعامل العادل والمتساوي مع الأولاد والبنات في الأسرة والمجتمع، وتحدث بإيجابية عن أهمية المساواة وحقوق الجنسين.

من خلال تبني هذه النصائح، يمكنك المساهمة في تعزيز المساواة بين الأولاد والبنات وخلق مجتمع يتسم بالعدل والتكافؤ.

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نصائح للمساواة في التعامل بين الولد والبنت .. كيف يتصرف الآباء؟


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