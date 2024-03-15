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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين الحرية المصري بالمنيا: كلمة الرئيس حملت العديد من رسائل الطمأنينة للمواطنين

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

أكد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه مع الطلاب المستجدين بأكاديمية الشرطة، حملت العديد من رسائل الطمأنينة للشعب المصري حول عدد من القضايا بشأن الأوضاع الاقتصادية الداخلية وما تقوم به الحكومة من إجراءات نحو مواجهة التداعيات الاقتصادية الخارجية والتى أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، مضيفا أن هناك خطوات قامت بها الحكومة من أجل تحسين الاقتصاد المصري ومنها الاستمرار في الإعفاءات الجمركية وخروج البضائع، وتوفير كافة الاحتياجات من السلع الاستراتيجية الأساسية.

وأوضح عطية، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتصويب مسار الاقتصاد المصري، مضيفا أن الدولة المصرية واجهت تحديات منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد واعقبها الحرب الروسية الأوكرانية وفى الفترة الحالية الحرب على غزة، مما أثر سلبا على الاقتصاد المصري.

وأضاف أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مستقلة، هو رسالة للعالم أجمع، فمصر لم ولن تتواري عن القضية الفلسطينية والسعي لوقف الانتهاكات وما يقوم به الكيان الصهيوني، موضحا أن الرئيس أكد على محاولات ومساعى مصر المستمرة في وقف نزيف الدم في قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات للمدنين العزل والتأكيد على رفض التهجير للفلسطينيين.

حزب الحرية المصرى اكاديمية الشرطة الإقتصاد المصرى حقوق الشعب الفلسطيني

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