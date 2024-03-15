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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل الصديقات الحلقة 5.. ليالي تطلب من زوجها 5 ملايين ليرة

الصديقات
الصديقات

تصاعدت الأحداث في الحلقة الخامسة من المسلسل السوري الصديقات، بطولة الفنانة السورية سوزان نجم الدين، والذي يُعرض على شاشة قناة صدى البلد، خلال موسم دراما رمضان 2024.

ونادت عبير على خادمتها راقية، ولكنها لم تستجب، فنزلت لها في المطبخ وسألتها لماذا خرجت دون إذنها؟، ولماذا لم ترد على الهاتف؟، ووجدتها تبكي، فسألتها عن سبب البكاء، لتخبرها أنه أثناء عودتها اصطدمت بسيارة وتطالبها بالذهاب للمستشفى، ولكنها تطمئنها بأنها بخير ولا يستدعي الأمر الذهاب إلى المستشفى، ولم تخبرها عن السبب الحقيقي وهو تعرضها لمحاولة اغتصاب من حبيبها عندما اصطحبها إلى منزله؛ لمشاهدة طلاء جدران منزل الزوجية.

وطلبت ليالي من زوجها إعطائها مبلغ 5 ملايين ليرة، لكي تسهر مع أصحابها في حفل عشاء داخل أحد الكازينوهات، بصحبة عبير وصديقاتها لكي تخرجها من الحالة النفسية التي تعيش فيها مؤخرًا.


شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الصديقات تعرض  وائل لحادث سطو مسلح من جانب لصوص، ويتم سرقة سيارته وهاتفه المحمول، وانقذته فتاة لا يعرفها، قالت له إن اسمها فاطمة، ويطمئنه والده أن رقم هاتفها الذي تحدث منه معه، وسيتصل بها لكي يعزمها ويشكرها ويقدم لها هدية على انقاذ حياة ابنه.

ويطلب أحمد من خطيبته الذهاب معه إلى شقته لمشاهدة ألوان الشقة استعدادًا للزواج منها، وبالفعل تذهب معه، وتسأله هذه شقة أم ورشة؟، لأنها لا تر أي دهان، ويطالبها بالذهاب لأعلى لأن الدّهان فوق وأنه يقوم بطلاء الجدران من أعلى للأسفل.

مسلسل الصديقات

تدور أحداث مسلسل الصديقات في إطار اجتماعي معاصر، حيث تتناول حكاية خمس صديقات فى منتصف العمر نشأن في نفس الحيّ وتخرجن من نفس الجامعة لكل منهم شخصيتها الخاصة وحياتها المستقلة، لكن الصداقة تبقى الرابط المتين الذي يجمعهن، ويتناول المسلسل قصص الحب والعلاقات الأسرية من منظور مختلف، مع التركيز على أهمية التواصل والتفاهم بين أفراد العائلة.

وتأتي شخصيات الخمس صديقات الأولى «رنا» طبيبة ناجحة تعاني من ضغوط العمل ومسؤولية تربية أطفالها، والثانية «لُجين» فنانة تشكيلية تواجه صعوبة في إثبات نفسها في عالم الفن، والثالثة «سلمى» وتعمل صحفية طموحة تسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والرابعة «مَيّ» مهندسة معمارية تواجه التمييز في مجال عملها، والأخيرة «نور» ربة منزل تواجه صعوبة في التوفيق بين مسؤولياتها العائلية وطموحاتها الشخصية.

مسلسل الصديقات بطولة الفنانة سوزان نجم الدين، فايز قزق، نظلي الرواس، رنا شميس، إمارات رزق، عبد الفتاح المزين، صفاء سلطان، صباح الجزائري، صفاء سلطان وفايز قزق ،ترف التقي، روعة السعدي، تيسير إدريس، رامي أحمر، غادة بشور، وائل زيدان، فاتح سلمان، وسيم الشبلي، جودت البيك، سالي احمد، ايليانا سعد، زامل الزامل، من تأليف أحمد السيد وجودت البيك، إخراج محمد زهير رجب. 

المسلسل السوري الصديقات

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