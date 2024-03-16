نجل الشيخ الطبلاوي: سافر كل البلاد وكان بيلاقي مدارس باسمه.. فيديو

قال أيمن الطبلاوي نجل الشيخ الطبلاوي، إن أغلب شهور رمضان التي قضاها معهم كان مسافر لبلاد بالخارج، متابعا:"بابا بيقولي انا سافرت كل بلاد العالم .

وتابع أيمن الطبلاوي ، خلال لقائه ببرنامج " ٩٠ دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " :" والدي كان بيقولي كنت لما بسافر برا بلاقي مدارس باسمي يدرسون تلاوته للقرآن .

وأكمل : والدي كان حنين علينا وعددنا كان ١٣ اخ واخت ، وفي عام من الاعوام توفيت اخته الوحيدة وانتشرت اشاعة وفاته قبلها بعام .

وواصل : كان بيحب يقعد في بيته في البلد بالمنوفية، وكنا بنقلق عليه من الإشاعات .