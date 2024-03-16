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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر: 5 ملايين سوداني مهددون بـ"انعدام أمن غذائي كارثي"

أرشيفية
أرشيفية

حذّر مارتن جريفيث، منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الجمعة، في مذكرة، من أن نحو خمسة ملايين شخص قد يعانون من جوع كارثي في مناطق من السودان، خلال الأشهر المقبلة.

وقال جريفيث إن المستويات الحادة من الجوع سببها شدة تأثير الصراع على الإنتاج الزراعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الرئيسية وبمصادر الرزق، وتعطل تدفقات التجارة والزيادات الحادة في الأسعار، والعوائق التي تعطل وصول المساعدات الإنسانية، والنزوح واسع النطاق.

وكتب جريفيث يقول: "من دون مساعدات إنسانية عاجلة والحصول على السلع الأساسية.. قد ينزلق نحو 5 ملايين شخص إلى حالة كارثية من انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق البلاد في الأشهر المقبلة"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال إن بعض الناس في غرب ووسط دارفور قد تحاصرهم ظروف المجاعة مع تردي الوضع الأمني وبدء موسم الجفاف.

وأضاف جريفيث أن وصول المساعدات عبر الحدود من تشاد إلى دارفور يعد "شريان حياة حيويا".

وكتب جريفيث أنه من المتوقع أن يقع نحو 730 ألف طفل في أنحاء السودان ضحية سوء التغذية الحاد والشديد، من بينهم أكثر من 240 ألف طفل في دارفور.

ومضى جريفيث يقول: "لوحظت بالفعل طفرة غير مسبوقة في وصف علاج الهزال الشديد، وهو العرض الأكثر فتكا لسوء التغذية، في المناطق التي يمكن الوصول إليها".

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