النار كلت الديكورات.. مشاهد جديدة فى حريق استوديو الاهرام| فيديو

استيقظ أهالى منطقة العمرانية منذ قليل على خبر حريق كبير يلتهم محتويات استوديو الأهرام العريق فى محاولات من الحماية المدنية للسيطرة عليه.

ومن جانبها دفعت قوات الحماية المدينة بالجيزة بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياة للسيطرة على حريق استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

و اندلع منذ قليل حريق هائل في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية أن النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو