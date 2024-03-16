هل يجوز قضاء الوتر بعد أذان الفجر لمن فاته.. مجدي عاشور يحسم الجدل

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن قضاء الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة يؤديها الإنسان متى تذكرها . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من نام عن وتره فليصله إذا ذكره " .

وأضاف عاشور خلال برنامج “دقيقة فقهية” المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم قائلا: ، يجوز قضاء صلاة الوتر إذا خرج وقتها ولو تذكرها الشخص بعد صلاة الفجر .

هل يجوز أداء صلاة الوتر دون ركعتي سنة العشاء؟



تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز أن أصلي الوتر فقط دون ركعتي سنة العشاء؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن صلاة العشاء لها سنة، وبعد ذلك نختم بالوتر، ويجوز أن يوتر الإنسان مباشرة بعد صلاة العشاء.

وأضاف أمين الفتوى، أنه لا توجد مشكلة فى أن يصلي الشخص بعد صلاة العشاء دون ركعتى السنة، لأن السنة يجوز للإنسان ان يفعلها او يتركها، وان فعلها فله الثواب وان لم يفعلها فلا يعاقب.



وأوضح أمين الفتوى، أن الأولى والأكمل أن يصلى الإنسان العشاء ثم سنة العشاء ثم الوتر وإن اراد ان يقتصر على صلاة العشاء ثم الوتر ولا يصلى سنة العشاء فهذا جائز ولا وزر عليه ولكنه قد حرم من ثواب السنة.



هل يجوز قيام الليل بعد الوتر بدون نوم؟

ورد حديث للرسول - صلى الله عليه وسلم - «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا». رواه الشيخان، سؤال حائر بين الناس، أجابت دار الإفتاء المصرية عنه في فيديو عبر صفحتها ب«فيسبوك».

وقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض العلماء رأوا أنه يجوز لمن أدى صلاة الوتر وأراد أن يصلي بعدها، عليه أن ينقض هذا الوتر، بصلاة ركعة واحدة قبل أداء «الركعات التي يرغب في أدائها» ليشفع بها الوتر السابق، ثم يصلى ركعات قيام الليل ثم يؤدى ركعة وتر فيكون ذلك وترا واحدا في الليلة.

