عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: تسجيل 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الشامل في أسوان

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن أهم مؤشرات تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان، خامس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تقديم أكثر من 500 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان حتى الآن خلال مرحلة التشغيل التجريبي، منها أكثر من 200 ألف خدمة طبية في مراكز ووحدات طب الأسرة، و300 ألف خدمة في المستشفيات، وأشار السبكي إلى أن الخدمات المقدمة شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالخدمات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة أو ذات المهارة أو طابع خاص، ولافتًا إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة في أسوان بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبي.

وأضاف السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان ترتكز على 123 منشأة صحية، منها 11 مستشفى و112 مركز ووحدة طب أسرة، لافتًا إلى أنه تم استلام 90 منشأة صحية منهم 4 مستشفيات "أسوان التخصصي، النيل التخصصي، المسلة، الرمد"، بالإضافة إلى 86 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن، ولافتًا إلى أنه جارٍ استكمال باقي أعمال التطوير والتجهيزات للمنشآت الصحية وفقًا للتخطيط الصحي واستعدادًا لتشغيل المنظومة رسميًا في المحافظة.

وتابع السبكي: أنه تم الانتهاء من الاعتماد المبدئي لـ 33 منشآة صحية في أسوان حتى الآن لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقًا للمعايير القومية GAHAR لضمان جودة الخدمات الصحية، تشمل مستشفى "أسوان التخصصي"، و3 مراكز طب أسرة "السيل، كوم إمبو، حاجر البصيلية"، و29 وحدة طب أسرة "أبو الريش قبلي، البيارة، جزيرة أسوان، الشيخ مصطفى، أبو سمبل، كيما، المحمودية، الشلال، العلاقي، العوضلاب، الخزان، الدقاديق، الشروانة قبلي، النزل، جعفر الصادق، قسطل، الشرفا، الكلح غرب، المفالسة، وادي عبادي، حاجر البلاليض، الفوزة، الكفور، الإسماعيلية، الشطب، القفطية، الجعافرة، حجازة، هيسا".

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى استمرار تنفيذ البرامج التدريبية الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية وجميع العاملين في المنشآت الصحية المنقول تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك خلال مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي لضمان تحقيق افضل مخرجات الرعاية الصحية، وتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

ونوه السبكي، إلى تسجيل أكثر من 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان حتى الآن، كما نوه إلى أن تكلفة تنفيذ مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة بلغت 12,3 مليار جنيه، شملت تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية، والتشغيل التجريبي للمنظومة في المحافظة، وذلك فضلًا عن تكلفة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات في المنشآت الصحية.

وأكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، مؤكدًا أن المنظومة في تقدم مستمر ومتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين نحو ضمان الحصول على أفضل خدمات ورعاية صحية عالية المستوى والكفاءة والجودة.

الصحية المرحلة الاولي التامين الصحي الشامل أسوان مستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

جحيم في العمرانية.. صرخات إستغاثة من عقار مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام.. فيديو

ترشيحاتنا

مرة واحدة..قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن عمرة رمضان

الانتخابات الرئاسية الروسية.. نسبة التصويت ترتفع إلى 82٪

حكم المتوفي وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من قضاء ما عليه

الرعاية الصحية: تسجيل 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الشامل في أسوان

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

رقم 3 أرعبهم| يود الاحتلال التخلص منه.. من هو مروان عيسى ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير من جمال شعبان على نقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا| تفاصيل

لإنتاج أرخص سيارة كهربائية.. شراكة جديدة ببن فولكس فاجن وسكودا

بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز القصص والروايات حول قصة مسلسل الحشاشين

هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية| شاهد

فيديو

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ