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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقدم الخدمة الطبية لـ 2600 مريض في القافلة الطبية بقرية كشيك بأبوحماد

صدى البلد

اكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كشيك بمركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه اشتملت القافلة على عدد ١٥ عيادة، بها ١٣ تخصص طبي وهم "الباطنة، القلب والأوعية الدموية، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والأماكن المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٦٣٨ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٥ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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