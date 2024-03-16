مرة واحدة..قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن عمرة رمضان

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية؛ نقلا عن وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك.

ونوهت الوزارة السعودية إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

وبينت الوزارة أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.

ووفقا لمنصة «نسك»، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها «فشل إصدار التصريح. لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان».